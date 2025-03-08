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"كيد ميسي" يُطارده الكبار ويُناضل مانشستر يونايتد لإبقائه

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&quot;كيد ميسي&quot; يُطارده الكبار ويُناضل مانشستر يونايتد لإبقائه
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كرة القدم

2025-03-08 | 05:28
"كيد ميسي" يُطارده الكبار ويُناضل مانشستر يونايتد لإبقائه

يقاتل "الشياطين الحمر" يائسين للاحتفاظ بـ"جوهرة" فريق الشباب

لا تظهر أيّ من الأخبار السارة في مانشستر يونايتد، حيث يقاتل "الشياطين الحمر" يائسين للاحتفاظ بـ"جوهرة" فريق الشباب، جوزيف جونيور أندرو غابرييل (مواليد 6-10-2010).
اشتهر (JJ Gabriel)، بفضل مقطع فيديو على يوتيوب، نشره تحت لقب "Kid Messi"، وهو ما بدأ يصبح حقيقة واقعة، فهذا الموسم لديه 15 هدفا وست تمريرات حاسمة في 13 مباراة ، وفي سن 14 عاما، يستعد للظهور لأول مرة مع اليونايتد تحت 18 عاما.
"جميع الأندية الكبرى في أوروبا تريد التعاقد معه"، تحذر صحيفة دايلي ميل، التي تشير إلى برشلونة، بعد أن تم تصويره في الصيف مع لامين يامال، وبايرن ميونيخ وريال مدريد، اذ ان "لديه جواز سفر أيرلندي يسمح له باللعب في الاتحاد الأوروبي من سن 16 عاما، ما يفتح الطريق أمام هذه الفرق للاهتمام به".
يمتلك جناح يونايتد جواز سفر أيرلندي بفضل والده، الدولي السابق جو أوسيرويل، لكنه اختار أن يتبع طريقه الخاص، وقد ظهر لأول مرة مع منتخب إنجلترا تحت 15 عاما.
ليست المنتخبات الوطنية والأندية الكبرى فقط هي التي تقاتل عليه، بل العلامات التجارية أيضاً، حيث وقع اللاعب الذي يملك مائة الف متابع على انستغرام، عقده الأول مع Nike في سن عشر سنوات، ووقع للتو عقدا جديدا.
الشيء اللافت في "كيد ميسي"، هو قربه وتشابهه الكروي مع كريستيانو رونالدو، وخلال الفترة الثانية للنجم البرتغالي في أولد ترافورد، أقام علاقة وثيقة مع كريستيانو جونيور.











"كيد ميسي" يُطارده الكبار ويُناضل مانشستر يونايتد لإبقائه

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

الشياطين الحمر

جوزيف جونيور أندرو غابرييل

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