برشلونة أمام خيارين لإعادة جدولة مواجهته مع أوساسونا

بعد خبر مأساوي يتعلق بوفاة طبيب الفريق الأول، كارليس مينارو جارسيا

قد يكون أمام برشلونة خيارين فقط لإعادة جدولة مباراته مع أوساسونا في الدوري الإسباني، التي أُعلن عن تأجيلها أمس، بعد خبر مأساوي يتعلق بوفاة طبيب الفريق الأول، كارليس مينارو جارسيا.

وجاء هذا القرار بناء على طلب من الفريق، الذي كان مصدوماً، وأرد ايصال اشارة احترام وعرفان لمينارو جارسيا، وهو ما وافقت عليه رابطة الدوري الإسباني ونادي أوساسونا كجزء من حالة سريعة وعاطفية.

ومن غير المتوقع أن يطلب برشلونة إجراء أي تغيير في مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا في 11 آذار - مارس، مع تقدمه (1-0) في مباراة الذهاب.

وسيحتاج النادي إلى التحدث مع رابطة الدوري الإسباني وأوساسونا، لتأمين موعد جديد ضمن جدول مباريات نهاية الموسم الضيق.

ووفقاً للتقارير، لا يوجد سوى موعد واحد متاح، في حال وصول برشلونة الى نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك، وهو يوم الأربعاء 21 أيار - مايو، خصوصاً أن فترة التوقف الدولي المقبلة ستحجب بقية شهر آذار - مارس.

أما إذا خرج برشلونة من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ولم يصل إلى نهائي كأس الملك، فقد يكون يوم 26 نيسان - أبريل هو الموعد المتاح أيضاً، حيث يصادف نهائي كأس الملك.

ومع ذلك، يجب إقناع رابطة الدوري الإسباني بالسماح بتعارض مباراة في الدوري مع المباراة النهائية للكأس، خاصةً إذا كانت مباراة ديربي مدريد.





