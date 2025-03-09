الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

برشلونة أمام خيارين لإعادة جدولة مواجهته مع أوساسونا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
برشلونة أمام خيارين لإعادة جدولة مواجهته مع أوساسونا
A-
A+

كرة القدم

2025-03-09 | 05:07
برشلونة أمام خيارين لإعادة جدولة مواجهته مع أوساسونا

بعد خبر مأساوي يتعلق بوفاة طبيب الفريق الأول، كارليس مينارو جارسيا

قد يكون أمام برشلونة خيارين فقط لإعادة جدولة مباراته مع أوساسونا في الدوري الإسباني، التي أُعلن عن تأجيلها أمس، بعد خبر مأساوي يتعلق بوفاة طبيب الفريق الأول، كارليس مينارو جارسيا.
وجاء هذا القرار بناء على طلب من الفريق، الذي كان مصدوماً، وأرد ايصال اشارة احترام وعرفان لمينارو جارسيا، وهو ما وافقت عليه رابطة الدوري الإسباني ونادي أوساسونا كجزء من حالة سريعة وعاطفية.
ومن غير المتوقع أن يطلب برشلونة إجراء أي تغيير في مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا في 11 آذار - مارس، مع تقدمه (1-0) في مباراة الذهاب.
وسيحتاج النادي إلى التحدث مع رابطة الدوري الإسباني وأوساسونا، لتأمين موعد جديد ضمن جدول مباريات نهاية الموسم الضيق.
ووفقاً للتقارير، لا يوجد سوى موعد واحد متاح، في حال وصول برشلونة الى نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك، وهو يوم الأربعاء 21 أيار - مايو، خصوصاً أن فترة التوقف الدولي المقبلة ستحجب بقية شهر آذار - مارس.
أما إذا خرج برشلونة من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ولم يصل إلى نهائي كأس الملك، فقد يكون يوم 26 نيسان - أبريل هو الموعد المتاح أيضاً، حيث يصادف نهائي كأس الملك.
ومع ذلك، يجب إقناع رابطة الدوري الإسباني بالسماح بتعارض مباراة في الدوري مع المباراة النهائية للكأس، خاصةً إذا كانت مباراة ديربي مدريد.


برشلونة أمام خيارين لإعادة جدولة مواجهته مع أوساسونا

رياضة

كرة القدم

برشلونة

أوساسونا

الدوري الإسباني

كارليس مينارو جارسيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في سجلات البريمييرليغ

اقرأ ايضا في كرة القدم

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في سجلات البريمييرليغ
05:05

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في سجلات البريمييرليغ

دخل محمد صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من أوسع أبوابه

05:05

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في سجلات البريمييرليغ

دخل محمد صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من أوسع أبوابه

"كيد ميسي" يُطارده الكبار ويُناضل مانشستر يونايتد لإبقائه
2025-03-08

"كيد ميسي" يُطارده الكبار ويُناضل مانشستر يونايتد لإبقائه

يقاتل "الشياطين الحمر" يائسين للاحتفاظ بـ"جوهرة" فريق الشباب

2025-03-08

"كيد ميسي" يُطارده الكبار ويُناضل مانشستر يونايتد لإبقائه

يقاتل "الشياطين الحمر" يائسين للاحتفاظ بـ"جوهرة" فريق الشباب

إندريك ينشر صور تُحرج زوجته بخطأ غريب
2025-03-08

إندريك ينشر صور تُحرج زوجته بخطأ غريب

تسبب لاعب ريال مدريد بموقف محرج لنفسه ولزوجته

2025-03-08

إندريك ينشر صور تُحرج زوجته بخطأ غريب

تسبب لاعب ريال مدريد بموقف محرج لنفسه ولزوجته

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025