زوجة الطبيب الراحل وجهت رسالة مؤثرة

توفي يوم السبت خلال المعسكر التدريبي لبرشلونة

أصدرت مار باليستر، زوجة كارليس مينيارو، طبيب الفريق الأول لبرشلونة الذي توفي يوم السبت خلال المعسكر التدريبي، قبل المباراة ضد أوساسونا، رسالة في ذكرى زوجها.

"بحزن شديد، أبلغكم بالوفاة المفاجئة لزوجي كارليس مينيارو، في 8 آذار - مارس، الزوج والأب والأخ وابن العم، شخص عظيم سنتذكره دائما، أرقد بسلام"، كتبت زوجة طبيب برشلونة على منصة إكس.

وكان جوان لابورتا، رئيس برشلونة، لوسائل الإعلام أن وفاة كارليس مينيارو، حدثت خلال المعسكر التدريبي للفريق، وأن غرفة الملابس تأثرت بشدة بالأخبار "أريد أن أبلغ عن وفاة طبيب الفريق الأول، كارليس مينيارو، وهو رجل محبوب جدا من قبل الجميع، وقد توفي في معسكر تدريب الفريق، اللاعبون والموظفون والمدربون، كانوا جميعا حزينين جدا .. هناك حزن هائل".

تسببت وفاة كارليس مينيارو قبل المباراة ضد أوساسونا في تعليق المواجهة، حيث كان الفريقان موجودان في الملعب، وقال لابورتا "كان لدينا أقصى المساعدة من أوساسونا، لقد تجاوبوا لفعل كل ما نحتاجه، كما أن الحكام فهموا ذلك تماما والمشجعين الذين أرسلوا له جولة من التصفيق".







