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نجل تيبو كورتوا يعيش حياة الفقر في منزل مهدد بالإخلاء !!

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نجل تيبو كورتوا يعيش حياة الفقر في منزل مهدد بالإخلاء !!
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كرة القدم

2025-03-10 | 02:51
نجل تيبو كورتوا يعيش حياة الفقر في منزل مهدد بالإخلاء !!

تخشى والدة أحد أطفال حارس مرمى ريال مدريد أن تصبح وابنها بلا مأوى

تخشى والدة أحد أطفال حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، من أن تصبح وابنها بلا مأوى، لأنها لا تستطيع دفع ثمن قسط الرهن العقاري لمنزلها الذي يعاني من الرطوبة.
وتخاف إلسا إيزاك، البالغة من العمر 50 عاماً، من إمكانية استعادة ملكية العقار الذي تبلغ قيمته ثلاثة ملايين جنيه إسترليني لأنّها تدين بمبلغ 63 ألفاً من أقساط الرهن العقاري.
وبينما ينخر العفن الشديد سقف المنزل، يعيش حارس مرمى ريال مدريد حياة الرفاهية في العاصمة الإسبانية براتب يبلغ نحو 240 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وقالت إلسا، والدة إنزو، البالغ من العمر سبع سنوات "منزلنا ينهار، لا يمكننا ببساطة الاستمرار في العيش على هذا النحو".
وكانت مصممة أزياء فيرساتشي السابقة على علاقة غرامية مع اللاعب الدولي البلجيكي بعد أن انتقل للعيش في المنزل المجاور، عندما انضم إلى تشيلسي في العام 2014.
وأنجبت إنزو بعد ثلاث سنوات، وقالت إنّه في العام 2020، طُلب الى كورتوا أن يدفع لها 2400 جنيه إسترليني شهريّاً كنفقة، لكنّ ذلك كما ذكرت لا يكفي، وهي خائفة من أن يستردّ البنك منزلها، ما جعلها تشعر بالقلق كلّما طرق أحدهم الباب.
وقالت إلسا أنها لا تريد أن تجد نفسها بلا مأوى فجأة، وإنّه ليس من المقبول بالنسبة لها أن ترى تيبو يسافر على متن طائرات خاصّة، ويحتفل في اليخوت، ثمّ يترك طفله في هذه البيئة، علماً أن لديه حالياً ابنة تبلغ من العمر 11 شهراً من زوجته الاسرائيلية وطفلين آخرين من علاقة سابقة.




نجل تيبو كورتوا يعيش حياة الفقر في منزل مهدد بالإخلاء !!

رياضة

كرة القدم

تيبو كورتوا

إلسا إيزاك

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