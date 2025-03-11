من هي يسرى التي حمل لاعبو نهضة بركان صورتها على قميصهم؟

قبل مواجهة المغرب التطواني، والفوز (2-0) يوم أول أمس الأحد، في الجولة 24 من الدوري المغربي للمحترفين، ظهر لاعبو نهضة بركان بقميص خاص أثناء دخولهم الى الملعب.
فقد ارتدى لاعبو نهضة بركان قميصا أبيض اللون، ظهرت عليه صورة طفلة صغيرة مع عبارة "#يسرى، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".
وتم تداول صورة الفريق على نطاق واسع عبر منصات التواصل، والكشف أن يسرى هي طفلة مغربية توفيت بعد أن جرفتها مياه الفيضانات، التي ضربت مدينة بركان مؤخراً.
وأراد لاعبو النهضة تقديم لفتة إنسانية كانت مؤثرة، للتعبير عن تضامنهم مع ضحية الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت مدينة بركان وتسببت في غرق رجل وابنته (يسرى)، بعد أن جرفتهما السيول القوية داخل بالوعة للصرف الصحي، قبل أن يتم إنقاذ الأب.
ورفع نهضة بركان رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الدوري المغربي، بفرق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه الجيش الملكي، وهو يحتاج إلى نقطتين في آخر 6 مباريات للتتويج رسميا بطلا للمرة الأولى في تاريخه.