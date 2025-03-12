رافينها يقترب من رقم قياسي لليونيل ميسي

يقترب رافينيا من ملامسة رقم قياسي مُسجّل بإسم ميسي

يقترب رافينيا من ملامسة رقم قياسي مُسجّل بإسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن سجل هدفين، وساهم في هدف في المباراة التي انتهت الى فوز برشلونة على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

وكان نجم ليدز يونايتد السابق في أفضل حالاته في مباراة الإياب عندما فاز برشلونة على بنفيكا البرتغالي أمس (3-1)، ليتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

ويمتلك اللاعب البرازيلي الآن 11 هدفاً وخمس تمريرات حاسمة في بطولة هذا الموسم، وباتت تفصله ثلاثة أهداف فقط عن الرقم القياسي الذي سجله ميسي مع برشلونة في موسم 2011-12.

ووفقاً لشبكة أوبتا المتخصصة، سجّل رافينيا الآن أهدافاً في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا أكثر من أي لاعب برازيلي آخر، وتشمل هذه القائمة عظماء مثل كاكا وريفالدو ونيمار.

واعترف رافينيا في وقت سابق أنه كان على وشك اعتزال كرة القدم بسبب الضغوطات والصعوبات التي واجهها خلال مسيرته.

ومع ذلك، فهو الآن قائد برشلونة ويقدم موسماً قد يستحق عليه نيل الكرة الذهبية، ولا يزال البلاوجرانا يحلم بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى بفضل جهوده، كما سيحتاج برشلونة متصدر الدوري الإسباني أن يكون رافينيا في قمة مستواه يوم الأحد عندما يسافر ليواجه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.







