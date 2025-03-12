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علاقة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ليست "مثالية"

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علاقة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ليست &quot;مثالية&quot;
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كرة القدم

2025-03-12 | 02:57
علاقة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ليست "مثالية"

لا تجمعهما علاقة "مثالية" في ريال مدريد

كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور .. لا تجمعهما علاقة "مثالية" في ريال مدريد، وفقاً لتقرير جديد مثير .. وفيما يتباهى ريال مدريد بامتلاكه أحد أكثر خطوط الهجوم فتكاً في كرة القدم الأوروبية، حيث يقودها مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريغو، يبدو أن الامور لا تسير على ما يرام بالنسبة للنجم الفرنسي، منذ انتقاله إلى مدريد في الصيف، وقيل إنه وفينيسيوس لا يتفقان جيّداً.
ويشير تقرير كادينا سير إلى أنّه على الرغم من العلاقة الودية ظاهراً التي تجمع مبابي مع فينيسيوس، إلا أنّ الثنائي ليسا مقرّبين من بعضهما البعض، ويُزعم أنّ اللاعب الفرنسي تربطه علاقة أوثق بكثير بنجم إنجلترا جود بيلينجهام والجناح البرازيلي رودريجو.
وذكر التقرير "يريدون أن يبيعوا لنا أخوّة غير موجودة، لكن حقيقة أن علاقتهما ليست جيدة كما يبدو لا تعني أنهما غير متفاهمين، فعلاقة مبابي وبيلينجهام ورودريغو علاقة جيدة للغاية، ومع فينيسيوس علاقة جيدة فقط .. إنهما ليسا أخوين، إنهما لا يكرهان بعضهما البعض لكن لا تربطهما علاقة مثالية".
وسيعود رجال أنشيلوتي للمباريات اليوم الأربعاء عندما يواجهون غريمهم أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن فازوا في مباراة الذهاب (2-1) على ملعب سانتياجو برنابيو.



علاقة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ليست "مثالية"

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

فينيسيوس جونيور

ريال مدريد

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