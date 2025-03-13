المدرب ومساعده السابق وجهاً لوجه

أصبح فليك المدير الفني لبايرن عندما غادر نيكو كوفاتش النادي

وضع ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مدرب بوروسيا دورتموند نيكو كوفاتش، ضد مساعده السابق في بايرن ميونيخ وخليفته، مدرب برشلونة الحالي هانسي فليك.

وقال كوفاتش بعد الفوز (2-1) ليل أمس الأربعاء على ليل الفرنسي، ما أهل دورتموند الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "إنه أمر رائع لأننا عملنا معا، لقد كان مساعدي، والآن سنتنافس ضد بعضنا البعض"، وأضاف عن برشلونة "إنه ناد رائع، فريق رائع مع لاعبين رائعين".

وأصبح فليك المدير الفني المؤقت لبايرن عندما غادر نيكو كوفاتش النادي في 3 تشرين الثاني - نوفمبر 2019، بعد التوصل إلى اتفاق إنهاء عقده.

ثم أصبح فليك المدير الفني الدائم لبايرن، وقاده إلى لقب دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.





