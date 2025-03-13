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فيديو - برشلونة يواصل اهانة ريال مدريد

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فيديو - برشلونة يواصل اهانة ريال مدريد
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كرة القدم

2025-03-13 | 03:26
فيديو - برشلونة يواصل اهانة ريال مدريد

حجز برشلونة مكانه في نهائي كأس ملكة اسبانيا

حجز برشلونة مكانه في نهائي كأس ملكة اسبانيا، بعدما جدد فوزه على ريال مدريد (3-1) في ملعب يوهان كرويف، ليحافظ البلاوغرانا على سجله من الانتصارات في الكلاسيكو (18/18).
وبعد فوز برشلونة ذهاباً خارج أرضه (5-0)، كانت تذكرة الوصول إلى النهائي محسومة، على الرغم من أن كلا الفريقين أشركا تشكيلتين أساسيتين معروفتين.
حقق برشلونة 21 فوزاً متتالياً في كأس ملكة إسبانيا، ويخوض النهائي الثالث عشر له، ويسعى للفوز بلقبه الحادي عشر، وينتظر البلاوجرانا منافسه، الذي سيُكشف عنه الليلة بعد مباراة أتلتيكو مدريد وغرناطة في ألكالا دي إيناريس، حيث يتمتع الفريق الأحمر والأبيض بأفضلية بعد فوزه ذهاباً بهدفين نظيفين.



فيديو - برشلونة يواصل اهانة ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

برشلونة

كأس ملكة اسبانيا

ريال مدريد

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