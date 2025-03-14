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صورة قديمة لرونالدو وجورجينا تثير جدلاً واسعاً

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صورة قديمة لرونالدو وجورجينا تثير جدلاً واسعاً
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كرة القدم

2025-03-14 | 03:11
صورة قديمة لرونالدو وجورجينا تثير جدلاً واسعاً

صور لم تظهر سابقاً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

نشر برنامج "Espejo Público" على قناة "Antena 3" صوراً لم تظهر سابقاً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تعود إلى فترة تواجده في ريال مدريد، تجمعه بشريكته الحالية جورجينا رودريغيز.
وبيّن البرنامج الذي تقدمه الإعلامية سوزانا جريسو، أن الصور كانت ستحدث "فضيحة" لو نُشرت في حينه، وقالت "هذه الصورة، لو نشرت آنذاك، لكانت ستثير جدلا واسعا عالميا، بسبب حياة اللهو والسهر التي لم تكن معروفة مقارنة مع راتب رونالدو الكبير".
إلا ان ذلك أصبح من الماضي، حيث يعيش رونالدو، حياة مستقرة في العاصمة السعودية الرياض، لاعباً لنادي النصر، وهو مرتبط منذ العام 2016 مع جورجينا، حين كان لاعبا في صفوف ريال مدريد الإسباني.


صورة قديمة لرونالدو وجورجينا تثير جدلاً واسعاً

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

ريال مدريد

جورجينا رودريغيز

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