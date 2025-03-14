المحاكمة متواصلة في الأرجنتين ورسائل واتساب صادمة

تتواصل في الأرجنتين محاكمة سوف تستمر خمسة أشهر

تتواصل في الأرجنتين محاكمة سوف تستمر خمسة أشهر، تتعلق بالأسباب الحقيقية لوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، في تشرين الثاني - نوفمبر 2020، في منزله في تيغري بالقرب من العاصمة بوينس آيرس.

وكان مارادونا توفي بعد أسبوعين من خضوعه لجراحة ناجحة في المخ، قبل أن تنتكس حالته بعد عدة أيام، ما دفع بالادعاء العام لاتهام الفريق الطبي الذي كُلّف برعايته بأنه "كان مهملا جنائياً".

واعتبرت النيابة العامة في الجلسة الثانية من المحاكمة أن الفريق الطبي المؤلف من سبعة أشخاص، تصرّف بطريقة مقصرّة ومتهورة، بل وتخلى عن مارادونا في أيامه الأخيرة من خلال عدم اتخاذ التدابير الكافية لمساعدته، ما ساهم في تدهور صحته، معتبرة أنه "قُتل" بسبب ذلك.

وذُكر أن مارادونا كان يُغسّل بخرطوم مياه بدلا من مساعدته على الاستحمام، وأن الفريق الطبي كان يسمح له بشرب البيرة صباحا، ويعطيه حبوبا منومة مذابة في خمره ليلاً، وتم الكشف عن رسائل "واتساب" كتب فيها طبيب الأعصاب ليوبولدو لوك أنه "سينتهي الأمر بالرجل البدين بركلة دلو".

ويُتهم المكلفين برعاية بطل كأس العالم 1986، بالتسبب بوفاته مع احتمال القصد، وهو ما رفضوه، وفي حال إدانة المتهمين، فهم يواجهون أحكاما بالسجن ما بين ثمانية أعوام و25 عاما.





