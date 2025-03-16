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سجّل هدفين بتمريرتين حاسمتين من شقيقه التؤام

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سجّل هدفين بتمريرتين حاسمتين من شقيقه التؤام
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كرة القدم

2025-03-16 | 04:36
سجّل هدفين بتمريرتين حاسمتين من شقيقه التؤام

التؤام انضم الى مانشستر يونايتد بمبلغ قياسيّ في سنّهما

سجل جاك فليتشر، 17 عاماً، هدفين لفريقه مانشستر يونايتد، في مرمى وست بروميتش، في المباراة ضمن الدوري الانجليزي لتحت 21 عاماً.
وحصل جاك في الهدفين على تمريرتين حاسمتين من شقيقه التؤام تايلر فليتشر، ليفوز اليونايتد (5-1)، ويحتل المركز السادس في دوري تحت 21 عاماً برصيد 30 نقطة، ومباراتين أقل، على بُعد 13 نقطة عن غريمه مانشستر سيتي المتصدر، وله مباراة أقل.
وكان التؤام انضم الى مانشستر يونايتد برغبة منهما ومن والدهما بمبلغ قياسيّ في سنّهما، ومن مانشستر سيتي تحديداً.
إشارة إلى أن والد النجمين الشابين، هو دارين فليتشر، 41 عاماً، المدرب حالياً في الفريق الأول لمانشستر يونايتد، الذي لعب له في الفترة من 2002 وحتى 2015، وأحرز معه 13 لقباً، كما لعب 80 مباراة مع منتخب بلاده اسكتلندا.



سجّل هدفين بتمريرتين حاسمتين من شقيقه التؤام

رياضة

كرة القدم

جاك فليتشر

مانشستر يونايتد

دارين فليتشر

تايلر فليتشر

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