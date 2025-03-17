منتخب لبنان لكرة القدم الشاطئية إلى كأس آسيا

يسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاق القاري

غادر منتخب لبنان لكرة القدم الشاطئية، مساء أمس، متوجهاً إلى تايلاند للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2025، التي تنطلق يوم الخميس 20 آذار - مارس الحالي، حيث يسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذا الاستحقاق القاري.

وأعلن الجهاز الفني القائمة النهائية التي ستخوض البطولة، وضمت 12 لاعبا هم محمد شكر ومحمد عثمان وأحمد كعور وأحمد الخطيب وسامح جلال ومحمود مطر ومصطفى الزين ومحمد مرعي ومحمد علي حيدر ومحمد صالح وحسين سلامة.

وترأس بعثة المنتخب عضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة كرة القدم للصالات والشاطئية جورج سولاج، فيما يقود الفريق المدرب خالد برجاوي، إلى جانب الجهاز الفني والإداري الذي يضم كلاً من جوزيف كنعان مدير المنتخب ووائل رياض إداري المنتخب وحسن عز الدين مدرب اللياقة البدنية وبلال هاشم مدرب حراس المرمى.

وفي إطار تحضيراته للبطولة، خاض المنتخب سلسلة مباريات ودية في الإمارات لاختبار جاهزية اللاعبين وتجربة الخطط التكتيكية قبل الاستحقاق الآسيوي.

وتستضيف تايلاند النسخة الحادية عشرة من البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، حيث ستقام المنافسات على شاطئ جومتين في مدينة باتايا، بمشاركة 16 منتخباً. وستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2025 في سيشل.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربع مجموعات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وجاء منتخب لبنان في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تايلاند (المضيف) والكويت والهند.

ويفتتح منتخب لبنان مشواره في البطولة بمواجهة الكويت يوم الخميس (الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت بيروت)، ثم يواجه تايلاند يوم السبت 22 آذار - مارس (الساعة 3:30 عصراً)، قبل أن يختتم دور المجموعات بلقاء الهند يوم الإثنين 24 منه (الساعة 12:00 ظهراً).

وتُعد هذه المشاركة الخامسة على التوالي لمنتخب لبنان في البطولة، حيث سبق له أن احتل المركز الرابع مرتين (2015، 2017)، بينما ودّع نسخة 2023 من دور المجموعات لأول مرة منذ أربع بطولات، وهو يطمح المنتخب، إلى تعويض الإخفاق السابق وتحقيق إنجاز جديد يليق بمكانته على الساحة الآسيوية.







