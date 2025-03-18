وقفوا دقيقة صمت حداداً على لاعب .. لم يمت !!

وقعت الحادثة قبل المباراة التي انتهت الى التعادل (1-1) يوم الأحد

وقف لاعبو ناديي أردا وليفسكي صوفيا دقيقة حداداً على اللاعب السابق في صفوف الأول، بيتكو جانشيف، الذي اتضح أنه لم يمت.

ووقعت الحادثة قبل المباراة التي انتهت الى التعادل (1-1) يوم الأحد، ما دفع بمجلس إدارة النادي البلغاري الى الاعتذار.

فقبل انتهاء المباراة، أعلن نادي أردا عبر منصة فيسبوك، إنه "تلقى معلومات خاطئة حول وفاة جانشيف"، وأضاف "تقدم إدارة نادي أردا اعتذارها الشديد للاعبها السابق وأقاربه ومحبيه، وتتمنى لبيتكو جانشيف سنوات طويلة من الصحة والسعادة والاستمتاع بمزيد من نجاحات النادي".







