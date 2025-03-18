أدريان رابيو يهاجم ناصر الخليفي ووالدته تتقدم بشكوى

كان هدفا للإهانات وصيحات الاستهجان من مشجعي باريس سان جيرمان

كان أدريان رابيو، لاعب أولمبيك مرسيليا، هدفا رئيسيا للإهانات وصيحات الاستهجان من مشجعي باريس سان جيرمان الذين لم يتمكنوا من غفران حقيقة أن اللاعب الذي خرج من أكاديمية الشباب الباريسية، غادر النادي بشروط سيئة، وبعد سنوات وقع مع منافسه اللدود.

خلال الديربي الذي أقيم ليلة الأحد في حديقة الأمراء، وانتهى الى فوز سان جيرمان (3-1)، وصل العداء إلى ذروته، الى درجة أن الألتراس في الفريق الباريسي عرض لافتات تهين لاعب كرة القدم ووالدته.

في مواجهة هذه الحوادث، لم يلتزم النجم الفرنسي الصمت، وهاجم على حسابه على إنستغرام ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الذي خاض معه عدة اشتباكات، بعد رحيله المثير للجدل عن النادي في العام 2019.

وقال رابيو "إهانة الأم والأب المتوفين ... هل هذا يستحق كل العناء، لن تصل به إلى الجنة، صدقني يا ناصر، يمكنك الحصول على كل المال في العالم وأكثر، لكن لا يمكنك شراء الفصل".

كذلك، أعربت والدة لاعب خط الوسط فيرونيك رابيو عن غضبها، وأعلنت أنها ستقدم شكوى، بعد أن شاهدت الإيماءات المستهجنة لمجموعة من المشجعين الباريسيين خلال مباراة ليلة الأحد "بالطبع سأقدم شكوى، لا أفهم لماذا لم يتم إيقاف المباراة، لا أفهم لماذا لا أحد غاضب".

وأضافت "أنا غاضبة حقا، غاضبة مما يمكن قوله، دون رد فعل أحد"، ويمكن للجنة التأديبية في الدوري الفرنسي فتح قضية ضد باريس سان جيرمان ومشجعيه، ويمكنها أيضا فرض غرامات مالية أو إغلاق جزئي أو كلي للمنصة، التي يوجد فيها الألتراس في حديقة الأمراء.







