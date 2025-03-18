الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

أدريان رابيو يهاجم ناصر الخليفي ووالدته تتقدم بشكوى

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أدريان رابيو يهاجم ناصر الخليفي ووالدته تتقدم بشكوى
A-
A+

كرة القدم

2025-03-18 | 02:42
أدريان رابيو يهاجم ناصر الخليفي ووالدته تتقدم بشكوى

كان هدفا للإهانات وصيحات الاستهجان من مشجعي باريس سان جيرمان

كان أدريان رابيو، لاعب أولمبيك مرسيليا، هدفا رئيسيا للإهانات وصيحات الاستهجان من مشجعي باريس سان جيرمان الذين لم يتمكنوا من غفران حقيقة أن اللاعب الذي خرج من أكاديمية الشباب الباريسية، غادر النادي بشروط سيئة، وبعد سنوات وقع مع منافسه اللدود.
خلال الديربي الذي أقيم ليلة الأحد في حديقة الأمراء، وانتهى الى فوز سان جيرمان (3-1)، وصل العداء إلى ذروته، الى درجة أن الألتراس في الفريق الباريسي عرض لافتات تهين لاعب كرة القدم ووالدته.
في مواجهة هذه الحوادث، لم يلتزم النجم الفرنسي الصمت، وهاجم على حسابه على إنستغرام ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الذي خاض معه عدة اشتباكات، بعد رحيله المثير للجدل عن النادي في العام 2019.
وقال رابيو "إهانة الأم والأب المتوفين ... هل هذا يستحق كل العناء، لن تصل به إلى الجنة، صدقني يا ناصر، يمكنك الحصول على كل المال في العالم وأكثر، لكن لا يمكنك شراء الفصل".
كذلك، أعربت والدة لاعب خط الوسط فيرونيك رابيو عن غضبها، وأعلنت أنها ستقدم شكوى، بعد أن شاهدت الإيماءات المستهجنة لمجموعة من المشجعين الباريسيين خلال مباراة ليلة الأحد "بالطبع سأقدم شكوى، لا أفهم لماذا لم يتم إيقاف المباراة، لا أفهم لماذا لا أحد غاضب".
وأضافت "أنا غاضبة حقا، غاضبة مما يمكن قوله، دون رد فعل أحد"، ويمكن للجنة التأديبية في الدوري الفرنسي فتح قضية ضد باريس سان جيرمان ومشجعيه، ويمكنها أيضا فرض غرامات مالية أو إغلاق جزئي أو كلي للمنصة، التي يوجد فيها الألتراس في حديقة الأمراء.



أدريان رابيو يهاجم ناصر الخليفي ووالدته تتقدم بشكوى

رياضة

كرة القدم

أدريان رابيو

أولمبيك مرسيليا

باريس سان جيرمان

ناصر الخليفي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مباراة مؤجلة حددت لقب الدوري الاسباني الاول
وقفوا دقيقة صمت حداداً على لاعب .. لم يمت !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

رقم خرافي لأهداف ومساهمات ثلاثي برشلونة هذا الموسم
03:00

رقم خرافي لأهداف ومساهمات ثلاثي برشلونة هذا الموسم

واصل ثلاثي برشلونة تسجيل الأرقام الفلكية

03:00

رقم خرافي لأهداف ومساهمات ثلاثي برشلونة هذا الموسم

واصل ثلاثي برشلونة تسجيل الأرقام الفلكية

ليستر سيتي يُحطّم الأرقام السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز
02:59

ليستر سيتي يُحطّم الأرقام السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل ليستر المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

02:59

ليستر سيتي يُحطّم الأرقام السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل ليستر المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

كومبيوتر أوبتا يحدد بطل الدوري الاسباني
02:56

كومبيوتر أوبتا يحدد بطل الدوري الاسباني

كومبيوتر أوبتا للاحصاءات قام بتحديد بطل الليغا هذا الموسم

02:56

كومبيوتر أوبتا يحدد بطل الدوري الاسباني

كومبيوتر أوبتا للاحصاءات قام بتحديد بطل الليغا هذا الموسم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025