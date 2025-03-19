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نجم مانشستر يونايتد يقتني كلباً للحماية من الكارهين !

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نجم مانشستر يونايتد يقتني كلباً للحماية من الكارهين !
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كرة القدم

2025-03-19 | 02:26
نجم مانشستر يونايتد يقتني كلباً للحماية من الكارهين !

يتعرّض اللاعبون لانتقادات لاذعة من أساطير النادي السابقين ووسائل الإعلام

كشف راسموس هويلوند أنّه سيقتني مع صديقته كلباً بهدف المساعدة في حجب كارهيه، حيث يلعب في مانشستر يونايتد.
ويمرّ مانشستر يونايتد بفترة صعبة، ويتعرّض اللاعبون لانتقادات لاذعة من أساطير النادي السابقين ووسائل الإعلام، ولم يكن هويلوند استثناءً من ذلك، حيث تلقى انتقادات مستمرة بسبب مستواه السيئ أمام المرمى بعد انتقاله إلى أولد ترافورد من أتالانتا في العام 2023 مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.
وانهى اللاعب مؤخراً فترة الجفاف التهديفي المحبطة، وسجل في فوز يونايتد (3-0) على ليستر سيتي، واعترف المهاجم الدانماركي في حديثه عن الفترة الصعبة التي قضاها أمام المرمى، بأنّ عدم تسجيله للأهداف أثقل كاهله وبأنه كان يرغب بشدة في ترك المزيد من التأثير.
وقال "لقد كان الأمر محبطًا، ربما تكون هذه هي الكلمة المناسبة لاستخدامها، لقد أثر ذلك بالطبع كثيراً على رغبتي في تسجيل الأهداف، ليس هناك الكثير لأقوله سوى أنها كانت فترة كنت أود أن أقدم فيها أداءً أفضل، لا أقضي الكثير من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي. أنشر من حين لآخر، ولكن بخلاف ذلك أبقيها بعيدا وأقضي وقتي مع صديقتي وعائلتي، وأنا على وشك الحصول على كلب"..
من المقرر أن يمثل هويلوند منتخب بلاده في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال، وسيعود بعد انتهاء التزاماته الدولية، إلى اللعب مع يونايتد في لقاء الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نوتنجهام فورست في الأول من نيسان - أبريل المقبل.



نجم مانشستر يونايتد يقتني كلباً للحماية من الكارهين !

رياضة

كرة القدم

راسموس هويلوند

مانشستر يونايتد

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