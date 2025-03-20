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موهبة شابة جديدة على رادار برشلونة

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موهبة شابة جديدة على رادار برشلونة
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كرة القدم

2025-03-20 | 03:21
موهبة شابة جديدة على رادار برشلونة

وضع برشلونة مركز الظهير الأيمن ضمن أولويّاته في الصيف المقبل

وضع برشلونة مركز الظهير الأيمن ضمن أولويّاته في الصيف المقبل، ولكن لم يكن هناك إجماع حتى الآن على اللاعب الذي قد ينتقل إليه، ويبدو أنّ اسماً جديداً قد أضيف إلى القائمة المختصرة.
فوفقاً لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإنّ مدافع فينورد الهولندي، جيفايرو ريد، هو أحدث الأسماء التي ظهرت على رادار مدير الكرة ديكو.
وتمت مشاهدة اللاعب الهولندي، صاحب الـ18 عاماً، عدّة مرّات شخصياً من قبل كشّافي برشلونة، وهو خيار مطروح في الصيف، إذ يريد البلوجرانا ظهيراً قادراً على اللعب على جانبي الدفاع، وريد لاعب شاب ولديه القدرة على التطور.
ويناسب اللاعب أيضًا مطلباً آخر للبلاوجرانا، تتعلق بالماديّات، حيث من غير المرجح أن يكلفه الكثير، على الرغم من أنّه يمتلك عقداً حتى العام 2029، وقد ارتبط اسمه بعملاقيّ الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي وليفربول، الذي يتوقع أن يخسر ترينت ألكسندر-أرنولد لصالح ريال مدريد.
وشارك ريد هذا الموسم في 24 مباراة هذا الموسم، وسجّل هدفاً واحداً، وصنع سبع تمريرات حاسمة، حتى أنّ البعض طالب بضمه إلى المنتخب الهولندي، كما شارك أساسياً في ثلاث من المباريات الأربع التي خاضها فينورد في دوري أبطال أوروبا أمام ميلان وإنتر في الأدوار الإقصائية، وغاب عن مباراة واحدة بسبب الإيقاف.
أما الأسماء الأخرى المرتبطة بالابلوجرانا في المركز نفسه، فهي أندريه راتيو، الظهير الأيمن لرايو فاليكانو، وهو الأكبر سناً إلى حد ما، ويبدو أنه لم يقنع تماماً المدرّب هانزي فليك، والظهير الأيمن لألميريا ومنتخب إسبانيا تحت 21 عاماً، مارك بوبيل، وهو الآخر سيكون متاحاً ومتابعاً من قبل برشلونة.


موهبة شابة جديدة على رادار برشلونة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

فينورد

جيفايرو ريد

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