فيديو - راسموس هويلوند يسجل ويحتفل على طريقة كريستيانو وأمامه

تم رصد ردة فعل كريستيانو رونالدو، بعد أن شاهد راسموس هويلوند، وهو يقلّد طريقة احتفاله بتسجيل الأهداف، حين سجل هدفاً خلال مباراة البرتغال والدانمارك في دوري الأمم الأوروبيّة.وسجل هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد، هدف الفوز للدانمارك في الدقيقة 78 في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم، وكان هذا هو هدفه الثاني في غضون أربعة أيام، بعد أن سجل هدفاً في فوز اليونايتد (3-0) على ليستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز.وكان اللاعب، البالغ من العمر 21 عاماً، قد خاض 22 مباراة دون أن يسجل أي هدف مع فريقه، وهو أثار جدلاً في كوبنهاجن، حين احتفل بهدفه من خلال أداء ”Sui“ التي اشتهر بها رونالدو، وأمام ناظريّ الأيقونة البرتغالية، الذي اكتفى بالمشاهدة، واضعاً يديه على وركيه.وكان اللاعب الدانماركي قال ذات مرة إنّ كريستيانو هو كل شيء بالنسبة له ،وأنّه وقع في حب كرة القدم بسببه، وأصبح مشجعاً لمانشستر يونايتد بسببه، وبدأ في التدريب الذاتي بسببه، كما بدأ في ممارسة تمارين الضغط والجلوس كل يوم قبل أن يخلد إلى النوم بسببه، فقط لأنه أراد أن يكون مثله.