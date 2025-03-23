فيديو - نجمة مانشستر يونايتد توقع على تجديد عقدها برفقة ... كلبها

We are delighted to announce the signing of Pongo on a lifetime contract 🐶❤️



A special thanks to @MillieTurner_ for accompanying him on this special day 😅✍️#MUWomen pic.twitter.com/2UA5LK2Cze — Manchester United Women (@ManUtdWomen) March 21, 2025

فاجأت ميلي تيرنر الجميع، بالحضور الى المؤتمر الصحفي الخاص بتجديد عقدها ثلاث سنوات مع فريقها مانشستر يونايتد، مع كلبها، الذي بدا أكثر سعادة منها.تخرجت اللاعبة المدافعة، البالغة من العمر 28 عاماً، والتي تمدد إقامتها في مانشستر يونايتد حتى حزيران - يونيو 2028، من أكاديمية يونايتد، وأصبحت لاعبة رئيسية في الدوري الممتاز للسيدات.شاركت في 167 مباراة، منذ انضمامها إلى النادي في العام 2018، عندما أطلق فريقه الأول للسيدات، وقال المدير مارك سكينر "إنها واحدة من اللاعبات الأصليات في الفريق، ولديها تاريخ حافل مع مانشستر يونايتد".