وفاة تتسبب بتأجيل تدريبات منتخب البرازيل

تأجيل تدريبات منتخب البرازيل استعدادا لمواجهة منتخب الأرجنتين

نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية تقريراً تضمن الاشارة الى تأجيل تدريبات منتخب البرازيل، استعدادا لمواجهة منتخب الأرجنتين، الحاسمة في تصفيات كأس العالم عن قارة أميركا الجنوبية.

وردّت الصحيفة السبب الى وفاة أحد العمال قبل بدء التدريبات، حيث كان يعمل الشابالبالغ 32 عاماً، على تجهيز منصة للاستقبال في الملعب نفسه، حين تعرّض لصدمة كهربائية، وفشلت كل المحاولات الطبية لإنقاذه، فتوفي بعد وقت قصير على الحادث.

ويلتقي المنتخب البرازيلي بنظيره الأرجنتيني فجر الأربعاء المقبل، في قمة الجولة الرابعة عشرة من تصفيات كأس العالم لأميركا الجنوبية، وهو يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 21 نقطة، متأخراً بنقطة واحدة عن الإكوادور، فيما تتصدر الأرجنتين بـ28 نقطة، وتحتاج الى التعادل للتأهل الى المونديال.





