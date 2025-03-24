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محمد صلاح مُنفرداً يتفوق على مانشستر يونايتد

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محمد صلاح مُنفرداً يتفوق على مانشستر يونايتد
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كرة القدم

2025-03-24 | 03:09
محمد صلاح مُنفرداً يتفوق على مانشستر يونايتد

مقارنة غريبة من نوعها بين لاعب ليفربول ونادي مانشستر يونايتد العريق


انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة غريبة من نوعها بين النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي ونادي مانشستر يونايتد العريق في بلاد الضباب.
وأظهرت المقارنة أن محمد صلاح منفرداً، يتفوق على نادي بحجم مانشستر يونايتد على منصة إنستغرام، حيث يملك النجم المصري 64.5 مليون متابع في مقابل 64.3 للنادي الكبير.
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة قبل تسع جولات على ختام المسابقة، فيما يُقدّم مانشستر يونايتد موسمه الأسوأ، ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.
وسجل مانشستر يونايتد 37 هدفاً في المباريات التسعة والعشرين فيما سجل صلاح 27 هدفاً وصنع 17، أي انه تسبب بـ44 هدفاً منفرداً، متفوقاً على فريق "الشياطين الحمر" برمته.




محمد صلاح مُنفرداً يتفوق على مانشستر يونايتد

رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

ليفربول

مانشستر يونايتد

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