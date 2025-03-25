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لبنان يواجه بروناي في الدور الثالث لتصفيات كأس آسيا

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لبنان يواجه بروناي في الدور الثالث لتصفيات كأس آسيا
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كرة القدم

2025-03-25 | 04:45
لبنان يواجه بروناي في الدور الثالث لتصفيات كأس آسيا

تتأهل المنتخبات الستة التي تتصدر المجموعات فقط إلى النهائيات

يلعب منتخب لبنان عند الثامنة والنصف من هذه الليلة بتوقيت بيروت، أولى مبارياته ضمن الدور الثالث للتصفيات المؤهلة الى كأس آسيا 2027، وستكون محتسبة على ارضه، في ملعب الوكرة في العاصمة القطرية الدوحة، ضد منتخب بروناي، ضمن المجموعة الثانية، التي تضم اليمن وبوتان.
وتتأهل المنتخبات الستة التي تتصدر المجموعات فقط إلى النهائيات من بين ٢٤ منتخباً متنافساً، لتنضم إلى 18 منتخباً حجزوا مقاعدهم في النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
ويتطلّع منتخب لبنان الى فوزٍ يكون بمثابة حجر الأساس للتواجد بين كبار القارة للمرة الثالثة توالياً والرابعة تاريخياً، وهو قادر على ذلك، استناداً الى نتائج مبارياته الودية الأخيرة التي تحقق فيها التوازن الدفاعي - الهجومي، وأربع انتصارات متتالية، برصيد 11 هدفاً، بينها خمسة لمهاجمه الشاب، لاعب ديبورتيفو بيريرا الكولومبي، سامي مرهج (18 عاماً)، الذي اصبح اسرع لاعب يسجّل 5 اهداف دولية في خمس مباريات منذ عام 1971.
ويتكل المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش على توليفةٍ تجمع بين الأسماء المحلية والوافدة، كالثلاثي الاتي من المانيا جناح هانوفر حسين شكرون، ومهاجم دويسبورغ مالك فخرو، ولاعب باتشوكا المكسيكي المدافع بدرو بو ديب، فيما يغيب خليل خميس بفعل انفلونزا قوية، اصابت اكثر من لاعب في البعثة.



لبنان يواجه بروناي في الدور الثالث لتصفيات كأس آسيا

رياضة

كرة القدم

منتخب لبنان

كأس آسيا 2027

منتخب بروناي

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