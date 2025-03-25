مانشستر يونايتد يستعد للاستغناء عن 10 لاعبين

يستعد مانشستر يونايتد للقيام بتجديدات صيفية أخرى

يستعد مانشستر يونايتد للقيام بتجديدات صيفية أخرى، هذه المرّة من أجل خاطر مدربه روبن أموريم، حيث تنوي ادارة "الشياطين الحمر" التخلي عن عشر لاعبين.

فقد تولت الأقلية الشريكة في ملكية النادي مهمة تنظيف البيت في مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، وعملت على توفير تشكيلة من اللاعبين بناء لرغبة المدرب إريك تين هاج والتخلص من اللاعبين الذين لا وزن لهم، إلّا أنّ ذلك لم يؤت ثماره، حيث تمت إقالته بعد أشهر قليلة من بداية الموسم، واستبداله بمدرب سبورتنج أموريم.

ويبدو أنّ اموريم لا يرغب بالعديد من لاعبي النادي، وسيسعى للتخلّص منهم، وهم: جوني إيفانز، وتوم هيتون، وكريستيان إريكسن، وفيكتور ليندلوف، وماركوس راشفورد، وأنتوني، وجادون سانشو، وكاسيميرو، وألتاي بايندير.

وفي الوقت نفسه، سيقرر الطاقم الفني ما إذا كان أمثال أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو وجوشوا زركزي ينتمون إلى قائمة الراحلين.

ويدرك أموريم أنه لإغراء لاعبيه المفضلين للانضمام إلى مانشستر يونايتد، يجب عليه تحسين أداء الفريق في الملعب، وعلى الأقلّ الحصول على فرصة المشاركة الأوروبيّة في الموسم المقبل، سواء كان ذلك من خلال الارتقاء في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز أو الفوز بلقب الدوري الأوروبي.





