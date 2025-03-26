مانشستر يونايتد يُبدّل اسم لاعبه لأسباب دينية

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بتغيير اسم لاعبه الجديد

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بتغيير اسم لاعبه الجديد على الموقع الرسمي للنادي، وجميع مواقع التواصل التابعة له،بناءً على طلب عائلة اللاعب.

وتم تغيير اسم الشاب الدانماركي باتريك دورغو، المنضم حديثاً للفريق، إلى باتريك تشينازيكبيري دورغو، بناء على طلب عائلة دورغو، لان الاسم البديل يعكس تراثهم ومعتقداتهم الدينية.

ومن المعروف ان والدي دورغو ينحدران من نيجيريا، حيث تعني كلمة "تشينازيكبيري" في لغة الإيجبو المستخدمة هناك ان "الله يستجيب للدعاء".

وانضم اللاعب الدانماركي البالغ من العمر 20 عاماً إلى اليونايتد آتياً من ليتشي الإيطالي في كانون الثاني - يناير الماضي مقابل 29 مليون جنيه استرليني.







