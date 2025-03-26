فيديو - حوار مثير ومضحك بين رودريغو وباريديس

Rodrygo: "You are very bad."



Paredes: "I have 1 World Cup and 2 Copa America's, you have zero." 🥶🥶



pic.twitter.com/M0bVUno5ZB — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 26, 2025

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مثير للضحك، بسبب الحوار الذي دار بين نجمي منتخب الأرجنتين والبرازيل، لياندرو باريديس ورودريغو.واكتسح منتخب الأرجنتين ضيفه منتخب البرازيل (4-1)، في قمة تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتأهل رسمياً الى كأس العالم، وعزز صداراته للتصفيات برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد "السيليساو" عند 21 نقطة، وتراجع للمركز الرابع بفرق الأهداف عن أوروغوايوقال نجم ريال مدريد والبرازيل لمنافسه "أنت سيء جداً"، ليردّ لاعب روما والأرجنتين بالقول "لديّ لقب كأس العالم ولقبيّ كوبا أميركا وأنت لديك صفر".