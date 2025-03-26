فيديو - حوار مثير ومضحك بين رودريغو وباريديس

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مثير للضحك، بسبب الحوار الذي دار بين نجمي منتخب الأرجنتين والبرازيل، لياندرو باريديس ورودريغو.
واكتسح منتخب الأرجنتين ضيفه منتخب البرازيل (4-1)، في قمة تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتأهل رسمياً الى كأس العالم، وعزز صداراته للتصفيات برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد "السيليساو" عند 21 نقطة، وتراجع للمركز الرابع بفرق الأهداف عن أوروغواي
وقال نجم ريال مدريد والبرازيل لمنافسه "أنت سيء جداً"، ليردّ لاعب روما والأرجنتين بالقول "لديّ لقب كأس العالم ولقبيّ كوبا أميركا وأنت لديك صفر".