مبابي وفينيسيوس يواجهان خطر الإيقاف في المباراة ضد الأرسنال

قد يتعرضان لعقوبة الإيقاف في مباراة أرسنال في دوري أبطال أوروبا

أفادت تقارير بأن كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور قد يتعرضان لعقوبة الإيقاف في مباراة أرسنال في دوري أبطال أوروبا بسبب "السلوك غير اللائق".

وعيّن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مفتش أخلاقيات وتأديب، للتحقيق في تصرفات مبابي وفينيسيوس وأنطونيو روديجر وداني سيبايوس، بعد فوز ريال مدريد المثير بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وإحدى الأحداث الرئيسية التي يتم فحصها، الإشارة التي قام بها أنطونيو روديجر، وهي حركة قطع الحلق، والتي يُزعم أنها موجهة إلى مشجعي أتلتيكو مدريد.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن لقطات الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مبابي وهو يقوم بحركة مماثلة أثناء الاحتفالات، وإذا أدّى التحقيق إلى توجيه اتهامات وإصدار حكم بالإدانة، فقد يواجه اللاعبان إجراءات تأديبية في شكل إيقاف أو غرامة أو كليهما.

وقد أدت حالات سلوك مماثل في الماضي إلى فرض غرامات مالية وإيقافات، ما يشكل سابقة قد تؤثر على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في القضية الحالية.

ففي الصيف الماضي، خلال يورو 2024، تم تغريم لاعب وسط منتخب إنجلترا جود بيلينجهام 30 الف يورو وعوقب بالإيقاف لمباراة واحدة بسبب حركة بين رجليه بعد تسجيله هدف التعادل المتأخر في فوز إنجلترا (2-1) على سلوفاكيا في دور الـ16 من البطولة.

كما حدثت حالة مماثلة في العام 2019، عندما تلقى مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني غرامة قدرها 20 الف يورو بسبب فعل مماثل، بعد أن سجل فريقه في مرمى يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

وسينتظر ريال مدريد بفارغ الصبر قرار الاتحاد الأوروبي، حيث إنّ إيقاف مبابي أو فينيسيوس جونيور أو روديجر أو سيبايوس قد يؤثّر بشكل كبير على استعدادات الفريق لمواجهة أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا في ذهاب ربع النهائي في 8 نيسان - أبريل على ملعب الإمارات، على أن تكون مباراة الإياب بعد أسبوع على ملعب سانتياجو برنابيو.







