فيديو - اتهام حارس مرمى منتخب بالتلاعب بالنتائج

يجري التحقيق مع حارس مرمى منتخب كينيا



يجري التحقيق مع حارس مرمى منتخب كينيا باتريك ماتاسي، بتهمة التلاعب بنتائج المباريات بعد أداء غريب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ولعب ماتاسي، 26 مباراة مع منتخب كينيا، وشارك منذ بداية المباراة التي خسرها الفريق (1-4) أمام الكاميرون في تشرين الأوّل - أكتوبر الماضي، ضمن دور المجموعات للتأهل إلى كأس الأمم المقررة هذا العام.

ولكن لم تسر الأمور على ما يرام، حيث أثارت بعض الأهداف الدهشة، وأدت الى استقالة المدرب إنجين فرات مباشرة بعد المباراة.

وذكرت صحيفة ماركا أنّ ماتاسي تلقّى اتصالا من مجهول لمناقشة ”خطة“ للمباراة، ليبدأ التحقيق عن دوره المشبوه فيها، حيث ناشد الاتحاد الكيني لكرة القدم الحصول على أي معلومات قد تكون لدى أي شخص.

وبدا أنّ الهدف الأوّل لم يكن به شبهة، ولكن تسجيل مارتن هونكلا للهدف الثاني، أثار الدهشة بسبب ابتعاد ماتاسي عن طريق الكرة، كما أثار هدف مبيومو ثم كريستيان باسوجوج، علامات استفهام جديّة.









