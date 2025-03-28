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محكمة العدل العليا الكاتالونية تُبريء داني ألفيس

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محكمة العدل العليا الكاتالونية تُبريء داني ألفيس
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كرة القدم

2025-03-28 | 09:56
محكمة العدل العليا الكاتالونية تُبريء داني ألفيس

رفضت محكمة العدل العليا الكاتالونية قرار الإدانة بحق اللاعب

رفضت محكمة العدل العليا الكاتالونية قرار الإدانة بحق لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي، الصادر عن المحكمة الإقليمية، بسبب "مغالطات وتناقضات" وُجدت فيه، واكتفت بتغريمه 130 ألف جنيه استرليني للضحية والابتعاد عنها لمدة 9 سنوات ونصف.
وكانت المحكمة الإقليمية حكمت على نجم برشلونة الأسبق بالسجن أربع سنوات ونصف مداناً باغتصاب امرأة في ملهى ساتون الليلي في مدينة برشلونة في كانون الأول - ديسمبر 2022، وأستأنف اللاعب الحُكم مدعياً أن العلاقة الجنسية كانت بالتراضي.
وأصدرت محكمة العدل العليا بياناً جاء فيه "أيدت دائرة الاستئناف في محكمة العدل العليا في كاتالونيا بالإجماع استئناف داني ألفيس، الذي حُكم عليه بموجب المادة 21 من محكمة برشلونة الإقليمية بالسجن 4 سنوات و6 أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة في ملهى ليلي ببرشلونة في 31 كانون الاول - ديسمبر 2022".
وأضاف البيان "لا تتفق هيئة الاستئناف بكامل هيئتها، المؤلفة من القضاة ماريا أنجيلز فيفاس، وروسر باخ، وماريا خيسوس مانزانو، والقاضي مانويل ألفاريز، مع الإدانة التي عبّرت عنها محكمة برشلونة، حيث تشير الأدلة إلى سلسلة من الثغرات، وعدم الدقة والتناقضات فيما يتعلق بالوقائع والتقييم القانوني وعواقبه".
وختمت المحكمة "رفضت المحكمة بالتالي طعون الادعاء العام - الذي طلب إلغاء الحكم جزئيًا، وزيادة العقوبة إلى تسع سنوات كبديل - وطعون الادعاء الخاص - الذي طلب رفع العقوبة إلى 12 عامًا - وبرأت المدعى عليه، وألغت التدابير الاحترازية المفروضة".


محكمة العدل العليا الكاتالونية تُبريء داني ألفيس

رياضة

كرة القدم

داني ألفيس

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