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أوساسونا طعن .. هل يتم تخسير برشلونة قانونياً؟

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أوساسونا طعن .. هل يتم تخسير برشلونة قانونياً؟
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كرة القدم

2025-03-28 | 10:08
أوساسونا طعن .. هل يتم تخسير برشلونة قانونياً؟

قدم أوساسونا طعناً في نتيجة المباراة التي انتهت الى خسارته

قدم أوساسونا طعناً في نتيجة المباراة التي انتهت الى خسارته (0-3) أمام برشلونة، على خلفية مشاركة إينيغو مارتينيز، في المباراة.
ويستند أوساسونا الى قاعدة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تنص على أن أي لاعب مصاب لا يستطيع المشاركة في المباريات الدولية لا يمكنه اللعب خلال الأيام الخمسة التي تلي آخر مباراة دولية في تلك الفترة.
وكان مارتينيز تعرض لكدمة في الركبة خلال المباراة ضد أتلتيكو مدريد قبل فترة التوقف الدولي، ما أدى إلى انسحابه من معسكر منتخب إسبانيا الأخير، وقد خاض "لاروخا" مباراته الأخيرة ضد هولندا يوم الأحد الماضي في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، أي أن المدّة الفاصلة كانت 4 أيام.
ويعتقد نادي برشلونة أن القضية فارغة، وذكرت وسائل اعلام أنه في حال وجود اتفاق بين الاتحاد الإسباني القدم وبرشلونة لعدم وجود اللاعب في معسكر المنتخب، وأن الاتحاد أعفاه من واجباته الدولية، فسيُسمح له باللعب بشكل طبيعي مع فريقه.







أوساسونا طعن .. هل يتم تخسير برشلونة قانونياً؟

رياضة

كرة القدم

أوساسونا

برشلونة

إينيغو مارتينيز

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