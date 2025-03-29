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عولج بـ25 غرزة والنتيجة .. القناع المائي

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عولج بـ25 غرزة والنتيجة .. القناع المائي
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كرة القدم

2025-03-29 | 10:16
عولج بـ25 غرزة والنتيجة .. القناع المائي

بعد أن خضع جان فيليب ماتيتا للعلاج بـ25 غرزة جراحية في أذنه

بعد أن خضع جان فيليب ماتيتا للعلاج بـ25 غرزة جراحية في أذنه، إثر تعرضه لركلة عنيفة من ليام روبرتس، حارس مرمى ميلوول، خلال مباراة ضمن الجولة الخامسة من كأس إنجلترا، وضع مهاجم كريستال بالاس، غطاءاً واقياً على رأسه في مواجهة فولهام التي جرت اليوم السبت في كأس إنجلترا.

وانتهت المباراة في إطار ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الى فوز كريستال بالاس (3-0)، وهي الأولى لماتيتا منذ الإصابة يوم الأول من آذار - مارس الحالي.

وقال أوليفير غلاسنر، مدرب بالاس، ممازحاً "إنها مثل خوذة كرة الماء، التي يعتبر الهدف منها منع دخول الماء إلى آذان اللاعبين، وقد أخبرته بأن عليه تجربة ممارسة هذه الرياضة، لأنه طويل بما يكفي لأجل التألق فيها".

وعن مشاعر اللاعب، قال غرسنر "الأمر غريب بعض الشيء، لكنه يشعر بالراحة وسنرى، لو سجل بالرأس، سيكون القناع المناسب"، وأضاف "قام طبيبنا واللاعبون بعمل رائع من أجل توفير الحماية المناسبة، وقد تم اختيار القناع بين ثلاث أنواع مختلفة".

يذكر أن ماتيتا سجل 15 هدفاً وصنع 3 أهداف خلال 33 مباراة شارك فيها في جميع البطولات هذا الموسم.

 

عولج بـ25 غرزة والنتيجة .. القناع المائي

رياضة

كرة القدم

جان فيليب ماتيتا

كريستال بالاس

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