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فيديو - المدرب الشهير اقتحم الملعب وحصد بطاقة حمراء

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فيديو - المدرب الشهير اقتحم الملعب وحصد بطاقة حمراء
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كرة القدم

2025-03-31 | 06:35
فيديو - المدرب الشهير اقتحم الملعب وحصد بطاقة حمراء

في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت الى فوز إنتر ميلان

في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت الى فوز إنتر ميلان (2-1) على أودينيزي، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي، مساء أمس الأحد، فقد سيموني إينزاغي، المدير الفني للإنتر، أعصابه وانفعل بشدة على حكم الساحة دانييلي شيفي.
واقتحم إينزاغي أرض الملعب، احتجاجاً على أحد القرارات التحكيمية، ما كلفه تلقي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
ومع ذلك، فقد بقي انتر مرتاحاً في الصدارة برصيد 67 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على نابولي الذي حسم قمّة الجولة بتغلبه (2-1) على ضيفه ميلان الثالث برصيد 58 نقطة.



فيديو - المدرب الشهير اقتحم الملعب وحصد بطاقة حمراء

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إنتر ميلان

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