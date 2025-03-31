مانشستر يونايتد يخفّض أسعار تذاكر الديربي بعد رفض المشجعين الدفع

خفض مانشستر يونايتد أسعار تذاكر مباراة الديربي

خفض مانشستر يونايتد أسعار تذاكر مباراة الديربي المقررة يوم الأحد المقبل أمام مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد بعد رفض الجماهير دفع مبالغ طائلة لمشاهدة فريق روبن أموريم المتعثر.

وكان اليونايتد قد تعرّض لانتقادات شديدة من قبل مجموعات المشجعين في وقت سابق من هذا الموسم بسبب رفع أسعار تذاكر حضور المباريات على أرضه إلى 66 جنيها إسترلينيا كحد أدنى، وإلغاء جميع الامتيازات للأطفال والمحتاجين.

وإذ لم تُبَع تذاكر مباراة السيتي بتلك الأسعار، عاد اليونايتد إلى السعر الأرخص، وأعاد طرح التذاكر للبيع بحيث يمكن للأعضاء حجز المقاعد بالسعر المخفض البالغ 40 جنيها إسترلينيا، و25 جنيها للامتيازات.

ومن المتوقع أن يتم بيع جميع تذاكر المباراة، كما أنّ المباريات المقبلة في البريميرليج متاحة للأعضاء على موقع النادي على الإنترنت بسعر أقل من الحد الأدنى البالغ 66 جنيها إسترلينيا.

ولا يزال مشجعو يونايتد غير راضين بشدّة عن النادي بسبب زيادة أسعار التذاكر منذ تولي السير جيم راتكليف مسؤولية إدارة كرة القدم في أولد ترافورد العام الماضي، وما زاد الطين بلة طرد حاملي التذاكر الموسمية منذ فترة من أماكنهم الرئيسية حتى يتمكن النادي من فرض رسوم أكبر على تذاكر الضيافة.







