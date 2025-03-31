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بعد براءته .. داني ألفيس يقوم بهجوم مُضاد

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بعد براءته .. داني ألفيس يقوم بهجوم مُضاد
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كرة القدم

2025-03-31 | 07:01
بعد براءته .. داني ألفيس يقوم بهجوم مُضاد

لا تزال قضية داني ألفيس تتصدر وسائل الإعلام

لا تزال قضية داني ألفيس تتصدر وسائل الإعلام بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه في عام 2023 وهي الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي معروف في مدينة برشلونة.
بعد تبرئته، بدأ اللاعب السابق في تجهيز بعض الأمور التي كانت معلقة لديه، وقرر التركيز على ناديه السابق بوماس، لأنّه بعد ظهور القضية التي اتُهم فيها بالاعتداء الجنسي المزعوم، قرر النادي المكسيكي فسخ عقد لاعبه، بحجة أنه لم يكن يفي بالتزاماته بسبب وضعه القانوني الحساس في إسبانيا.
هذا القرار لم يعجب اللاعب البرازيلي على الإطلاق، فبدأ الاستعداد لرفع دعوى قضائية ضدّ النادي، ومن وجهة نظر محامي اللاعب البرازيلي، فإن الفريق المكسيكي قرر فسخ تعاقده مع اللاعب بطريقة مبكرة ومن دون أي مبرر.
وبفسخ عقد اللاعب البرازيلي، يجب على بوماس دفع مبلغ مليوني دولار كتعويض، ومواجهة ”دعوى مدنية للتعويض عن الأضرار المعنوية، وشكوى جنائية بتهمة التشهير ودعوى عمالية بسبب الفصل التعسفي، وطبعا دفع الأجور“.
تجدر الإشارة إلى أن بوماس خسر معركته القانونية الأولى ضد داني ألفيس، حيث قررت الهيئة في أول جلسة استماع في محكمة التحكيم الرياضية أن النادي فسخ العقد من جانب واحد وبلا مبرر.





بعد براءته .. داني ألفيس يقوم بهجوم مُضاد

رياضة

كرة القدم

داني ألفيس

برشلونة

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