نجم مانشستر يونايتد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين

يعيش حياة الرفاهية كنجم مانشستر يونايتد

نشر لاعب كرة القدم براندون ويليامز، الذي كان يعيش حياة الرفاهية كنجم مانشستر يونايتد السابق، صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهره على متن طائرة خاصة، وفي عطلات غريبة، وبسيارات باهظة الثمن.

لكنّ عاشق موسيقى الهيب هوب، الذي يلقبه أصدقاؤه بـ”بي دوبز“، قد يستبدل قريبا الامتيازات بزنزانة، عندما يُحكم عليه بسبب تحطيم سيارته التي كان يقودها بسرعة 99 ميلاً في الساعة، بعد أن تم تصويره قبلها بلحظات، ”وفي فمه بالون“ أثناء قيادته السيارة مع فتاة شابة.

وقال ممثلو الادعاء”لحسن الحظ“ لم يصب أحد بجروح خطيرة أو قُتل في الحادث الذي وقع على الطريق السريع A34 في شيشاير في آب - أغسطس 2023.

وفي جلسة استماع، أقر ويليامز، البالغ من العمر 24 عاما، بأنه مذنب بالقيادة الخطرة، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عامين، وسيصدر الحكم عليه في التاسع من أيار - مايو، بعد عام تقريبا على تسريحه من مانشستر يونايتد.

وكان عقد اللاعب استمر أربع سنوات بقيمة 65 الف جنيه إسترليني أسبوعياً، تاركا الظهير الأيسر من دون نادٍ، وأفادت تقارير أن ويليامز كان مع وكيل أعمال جديد، روب سيجال، الذي مثّل زميل اللاعب السابق ماركوس راشفورد.









