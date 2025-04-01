لاعب في الدوري الإيطالي يروي قصّة "عضة الزومبي"

صور لأحد لاعبي الدوري الإيطالي وهو يعاني من "عضة“ غريبة على رقبته

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لأحد لاعبي الدوري الإيطالي، وهو يعاني من آثار "عضة“ غريبة على رقبته، خلال المباراة التي انتهت إلى فوز بولونيا على فينيسيا (١-٠)، ما أُجبره على إصدار بيان.

فقد سارع المشجعون إلى التفاعل، بعد أن شاهدوا صورة لعلامة حمراء كبيرة وواضحة على رقبة مهاجم بولونيا، الدانماركي ينس أودجارد، وكتبوا انها "عضة زومبي“ أو ”عضة قرش“، ما اضطر اللاعب إلى توضيح الأمر، فكتب على وسائل التواصل الاجتماعي ”حقّقنا ثلاث نقاط في ملعب صعب .. إنه مجرد دواء أستخدمه لرقبتي، لا شيء خطير“.

إشارة إلى أنه في الموسم الجاري، سجل أودجارد ستة أهداف وصنع ثلاثة أهداف في 31 مباراة في جميع المسابقات.







