أنتوني .. لاعب غيّر وجه ريال بيتيس

انتقل انتوني إلى بيتيس مُعاراً من "الشياطين الحُمر"

ثماني انتصارات سجلها ريال بيتيس في الدوري الاسباني منذ وصول البرازيلي انتوني على سبيل الاعارة من مانشستر يونايتد الانجليزي، ومشاركته في الملعب.

وانتقل انتوني، البالغ ٢٥ عاماً، إلى بيتيس مُعاراً من "الشياطين الحُمر" في ٢٥ كانون الثاني - يناير الفائت، وخاض حتى الان ثماني مباريات مع الفريق الأندلسي، فاز بها جميعها، وسجل خلالها هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين.

وتغلب بيتيس - انتوني على جنت البلجيكي في الدوري الأوروبي (٣-٠) وريال سوسيداد (٣-٠) وخيتافي (٢-١) وريال مدريد (٢-١) ولاس بالماس (١-٠) وفيتوريا غيماريش البرتغالي (٢-١) في الدوري الأوروبي و(٣-٢) و(٢-١) على ليغانيس وإشبيلية توالياً.

واشاد إيسكو، نجم الفريق الاول بأنتوني، وطالب بشراء عقده نظراً لاهميته، لكن كلفته العالية قد تمثل عائقاً، ما دفعه للقول "علينا ان نجمع المال ونحتاج إلى حملة تبرعات لجلبه".

ويحتل ريال بيتيس حالياً المرتبة السادسة في الدوري، متساوياً برصيد ٤٧ نقطة مع فياريال الخامس، على بُعد ست نقاط عن أتليتك بلباو الرابع.











