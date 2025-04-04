درجة ثانية: اعتقال 14 مشجعاً تورطوا في عنف

بعد تورطهم في حوادث وقعت يوم 12 كانون الثاني - يناير

ألقت الشرطة الاسبانية القبض على 14 شخصا يعتقد أن 12 بينهم من مشجعي ألميريا واثنين من مشجعي ليناريس ديبورتيفو، بعد تورطهم في حوادث وقعت يوم 12 كانون الثاني - يناير، قبل احدى المباريات المحلية.

وذكرت مصادر الشرطة أنه من المتوقع حصول المزيد من الاعتقالات في ألميريا خلال الساعات القليلة المقبلة بإعتبار ان لا تزال العملية مستمرة.

ووقع المعركة قبل ساعات من المباراة بين ناديي قرطبة وألميريا في دوري الدرجة الثانية، عندما وصلت مجموعة من الألتراس في قرطبة إلى المنطقة، وبدأوا في مهاجمة مشجعي ألميريا الذين كانوا على عدة شرفات من مؤسسات الضيافة ينتظرون الوقت لدخول الملعب.

تم استخدام الطاولات والكراسي من المدرجات كأسلحة في الشجار، وحددت الشرطة الوطنية حوالي عشرين شخصا، وجهت إليهم تهم مخالفات إدارية وجزائية.







