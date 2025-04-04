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لاعب عمره 17 عاماً طعن زميله حتى الموت

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لاعب عمره 17 عاماً طعن زميله حتى الموت
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كرة القدم

2025-04-04 | 02:31
لاعب عمره 17 عاماً طعن زميله حتى الموت

طعن زميله البالغ من العمر سبعة عشر عاما حتى الموت

اتهم رياضي، ولاعب كرة قدم يبلغ من العمر سبعة عشر عاما، يُدعى كارميلو أنتوني، بطعن زميله، البالغ من العمر سبعة عشر عاما حتى الموت، خلال حدث محلي لسباقات المضمار في فريسكو، تكساس.
ووقع الحادث خلال مسابقة جامعية أميركية بين المدارس، وذكرت الشرطة أن أنتوني، لاعب مدرسة فريسكو سينتينيال الثانوية، تشاجر خلال المنافسة مع أوستن ميتكالف، اللاعب في مدرسة فريسكو التذكارية الثانوية، وانتهى به الأمر الى قتله.
وقالت الشرطة في بيان "يعمل القسم مع منطقة مدارس فريسكو، وسيستمر في تقديم كل اللازم خلال هذا الوقت الصعب".







لاعب عمره 17 عاماً طعن زميله حتى الموت

رياضة

كرة القدم

كارميلو أنتوني

أوستن ميتكالف

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