سرقة قطعتين ثمينتين من زوجة أندريه أونانا

وقعت السرقة في موقف للسيارات خلف المطعم

تعرضت ميلاني كاميو، زوجة حارس مرمى مانشستر يونايتد أندريه أونانا، لسرقة قطعتين ثمينتين في التاسع والعشرين من آذار - مارس الفائت، خارج مطعم إيطالي.

فقد فقدت كاميو من حقيبتها، هيرميس بيركين وساعة رولكس، ويعتقد أن قيمتهما تبلغ نحو 73 ألف يورو، وقد وقعت السرقة في موقف للسيارات خلف المطعم.

وتم اتهام رجل يبلغ من العمر 25 عاما، يدعى ليام روس، بالقيام بعملية السرقة عالية القيمة، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة تشيستر الشهر المقبل.

وتشارك كاميو، المعروفة بأسلوب حياتها الفاخر، بشكل متكرر صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض حقائب يد ذات علامات تجارية، غالبا جنبا إلى جنب مع زوجها أونانا.

وانتقل كامايو وأونانا، اللذان تزوجا في عام 2023، إلى المملكة المتحدة عندما وقع اللاعب مع مانشستر يونايتد من إنتر ميلان، وهي تصف نفسها بأنها "أم وسيدة أعمال وفاعلة خير".







