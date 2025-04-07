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فيديو - فراس الخطيب يثير مشكلة بتقليد الحكم

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فيديو - فراس الخطيب يثير مشكلة بتقليد الحكم
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كرة القدم

2025-04-07 | 01:02
فيديو - فراس الخطيب يثير مشكلة بتقليد الحكم

بعد طرده في نهاية المباراة أمام العربي

أثار مدرب نادي الفحيحيل، اللاعب الدولي السابق فراس الخطيب تعجّب المتابعين، بعد طرده في نهاية المباراة أمام العربي، مساء يوم الجمعة، ضمن مشوار الفريقين في مرحلة الحسم من الدوري الكويتي الممتاز.
فقد قام المدرّب السوري بتقليد الحكم الهولندي داني دايزموند، الذي كان قد أشهر في وجهه البطاقة الحمراء، إثر اعتراض الخطيب على القرارات التحكيميّة.
وكانت المباراة بين الناديين قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وأكّد بعدها مدرب الفحيحيل أنّ اعتراضه على قرارات الحكم كان بسبب تعامل الأخير بفوقية معه ومع ناديه، ورفض أيّ حديث عن أنّ فريقه يحاول تقديم خدمات لنوادٍ أخرى، ووصف هذه الاتهامات بالمعيبة، وطلب من المشككين البحث عن أخلاقهم.


فيديو - فراس الخطيب يثير مشكلة بتقليد الحكم

رياضة

كرة القدم

الفحيحيل

فراس الخطيب

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