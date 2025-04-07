فيديو - فراس الخطيب يثير مشكلة بتقليد الحكم

مدرب الفحيحيل فراس الخطيب يقلد الحكم بعد الطرد 🟥😅#الديربي



pic.twitter.com/xfWLkZznpT — الديربي / ALDERBY (@ALDERBYSHOW) April 5, 2025

أثار مدرب نادي الفحيحيل، اللاعب الدولي السابق فراس الخطيب تعجّب المتابعين، بعد طرده في نهاية المباراة أمام العربي، مساء يوم الجمعة، ضمن مشوار الفريقين في مرحلة الحسم من الدوري الكويتي الممتاز.فقد قام المدرّب السوري بتقليد الحكم الهولندي داني دايزموند، الذي كان قد أشهر في وجهه البطاقة الحمراء، إثر اعتراض الخطيب على القرارات التحكيميّة.وكانت المباراة بين الناديين قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وأكّد بعدها مدرب الفحيحيل أنّ اعتراضه على قرارات الحكم كان بسبب تعامل الأخير بفوقية معه ومع ناديه، ورفض أيّ حديث عن أنّ فريقه يحاول تقديم خدمات لنوادٍ أخرى، ووصف هذه الاتهامات بالمعيبة، وطلب من المشككين البحث عن أخلاقهم.