فيديو - أنجح نادي في العالم ألقاباً .. ليس ريال مدريد ولا برشلونة

🏆🔵 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Linfield FC have won the Northern Ireland League again! ✅



With a total of 57 league titles for Linfield, they are the world's most successful club in terms of national championships won. 🎖️pic.twitter.com/b7oppFmghd — EuroFoot (@eurofootcom) April 6, 2025

فاز لينفيلد أف سي (Linfield FC) بلقب دوري أيرلندا الشمالية مرة أخرى، ليثبت أنه أحد أنجح الأندية في العالم.محليا، يحمل العديد من الأرقام القياسية الوطنية والعالمية، فاز النادي بـ57 لقبا في الدوري، وهو أكثر من ضعف أي ناد أيرلندي شمالي آخر، ما يجعل لينفيلد أنجح ناد في العالم من حيث البطولات الوطنية، التي فاز بها.رفع النادي كأس أيرلندا الشمالية 44 مرة، وهو ثاني أكبر عدد من الفوز بالكأس الوطنية في جميع أنحاء العالم، كما فاز بكأس الرابطة اثنتي عشرة مرة، بالإضافة إلى أربع مسابقات لكأس عموم البلاد، من بين كؤوس محلية أخرى، ما رفع عدد الكؤوس إلى أكثر من 116.في العصر الحديث، فاز النادي بالألقاب المحلية الأربعة المتاحة في العام 2006، وفاز أيضا بثلاث ثلاثيات محلية، وهو يحمل أيضا الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من "الزوجي المحلي"، مع 25 دوبليه، وهو واحد من ثلاثة أندية فقط أكملت حملة الدوري الأيرلندي دون هزيمة، بعد أن فعل ذلك في أربع مناسبات.