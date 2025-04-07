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فيديو - أنجح نادي في العالم ألقاباً .. ليس ريال مدريد ولا برشلونة

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فيديو - أنجح نادي في العالم ألقاباً .. ليس ريال مدريد ولا برشلونة
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كرة القدم

2025-04-07 | 01:07
فيديو - أنجح نادي في العالم ألقاباً .. ليس ريال مدريد ولا برشلونة

يحمل العديد من الأرقام القياسية الوطنية والعالمية

فاز لينفيلد أف سي (Linfield FC) بلقب دوري أيرلندا الشمالية مرة أخرى، ليثبت أنه أحد أنجح الأندية في العالم.
محليا، يحمل العديد من الأرقام القياسية الوطنية والعالمية، فاز النادي بـ57 لقبا في الدوري، وهو أكثر من ضعف أي ناد أيرلندي شمالي آخر، ما يجعل لينفيلد أنجح ناد في العالم من حيث البطولات الوطنية، التي فاز بها.
رفع النادي كأس أيرلندا الشمالية 44 مرة، وهو ثاني أكبر عدد من الفوز بالكأس الوطنية في جميع أنحاء العالم، كما فاز بكأس الرابطة اثنتي عشرة مرة، بالإضافة إلى أربع مسابقات لكأس عموم البلاد، من بين كؤوس محلية أخرى، ما رفع عدد الكؤوس إلى أكثر من 116.
في العصر الحديث، فاز النادي بالألقاب المحلية الأربعة المتاحة في العام 2006، وفاز أيضا بثلاث ثلاثيات محلية، وهو يحمل أيضا الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من "الزوجي المحلي"، مع 25 دوبليه، وهو واحد من ثلاثة أندية فقط أكملت حملة الدوري الأيرلندي دون هزيمة، بعد أن فعل ذلك في أربع مناسبات.



فيديو - أنجح نادي في العالم ألقاباً .. ليس ريال مدريد ولا برشلونة

رياضة

كرة القدم

لينفيلد أف سي

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