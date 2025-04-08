جود بيلينغهام نجمٌ صاعد في عصابة "بيكي بلايندرز"

وصلت الى لندن بعثة نادي ريال مدريد الاسباني

وصلت بالأمس الى العاصمة البريطانية لندن، بعثة نادي ريال مدريد الاسباني، تمهيداً لخوض مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة أرسنال المضيف، على ملعب "الإمارات".

وارتدى اللاعبون زيّاً موّحداً أنيقاً، وأضاف اليه جود بيلينغهام قبّعة تماثل تلك التي كانت تستعملها شخصيات "بيكي بلايندرز".

ومن المعروف أن هذه الشخصيات لعبت دور البطولة في المسلسل التلفزيوني الشهير الذي تناول قصة عصابة "شيلبي"، وهي العصابة التي كانت تنشط في الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، في مدينة برمنغهام الإنجليزية، مسقط رأس بيلينغهام.







