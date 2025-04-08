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برشلونة يستعد لتجديد عقد يامال حتى 2030

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برشلونة يستعد لتجديد عقد يامال حتى 2030
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كرة القدم

2025-04-08 | 01:14
برشلونة يستعد لتجديد عقد يامال حتى 2030

على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة

على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، طمأنت إدارة نادي برشلونة جماهيرها، حيث ذكرت تقارير انها تحضر عقداً جديداً لنجمها الاول لامين يامال، الذي يتوقع ان يمدد بقاءه في الكامب نو حتى العام 2030 بدلا من 2026.
وكانت تقارير مضادة  اشارت الى أن عدم صحة تسجيل عوائد بيع مقاعد كبار الزوار (VIP) قد تسبب بأزمة مالية جديدة، فيما تعمل إدارة برشلونة على تقديم راتب عالي  للاعب الصاعد في العقد الجديد كي تؤمن استمراره وتضمن عدم رحيله لأحد من أندية أوروبا الكبرى.
وزادت أهمية يامال في التركيبة الجديدة لبرشلونة بقيادة المدرب الالماني هانسي فليك، وهو تألق صيف العام الفائت 2024 حين قاد منتخب إسبانيا للقب كأس أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، ونال جائزة أفضل لاعب واعد في البطولة وفي العالم.
وتبلغ قيمة يامال السوقية، نحو 180 مليون يورو، الا ان قيمته الفعلية اكثر بلا شك، وهو سجل 13 هدفاً وصنع 19 في 41 مباراة مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم.


برشلونة يستعد لتجديد عقد يامال حتى 2030

رياضة

كرة القدم

برشلونة

لامين يامال

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