فالنسيا وجد المنقذ للبقاء في الليغا

كان النادي مهدّداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا

بعد فترة طويلة من التعثّرات، وبعد أن كان النادي مهدّداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، يبدو أنّ فالنسيا قد وجد "منقذه".

فقد قام كارلوس كوربيران بعمل ممتاز من لحظة انضمامه إلى نادي "الخفافيش"، إذ حصد الفريق 22 نقطة منذ تولّي المدرّب الإسباني المسؤولية، وأبعده عن صراع الهبوط، حيث بات يحتلّ المركز السابع عشر، ويبتعد بسبع نقاط عن ليغانيس، صاحب المركز 18 والذي تنتظره مباراة ضدّ أوساسونا مساء اليوم الاثنين.

بالإضافة إلى ذلك، نجح فالنسيا في الفوز على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو مساء يوم السبت، وكان هذا أوّل فوز للنادي خارج ملعبه في الدوري الإسباني هذا الموسم، كما انه لم يخسر في آخر خمس مباريات له مع المدرّب الجديد، في دليل واضح على تطوّر مستوى النادي تحت قيادته.







