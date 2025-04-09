فيديو - اشتباكات عنيفة بين مشجعي أستون فيلا وسان جيرمان

Aston Villa fans being attacked by PSG fans in Paris tonight. pic.twitter.com/8klf7BPtjx — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) April 8, 2025

ظهرت لقطات صادمة لمشجعي أستون فيلا وباريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية باريس قبل مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وحصلت الصدامات بين الجمهورين، قبل 24 ساعة فقط من أكبر مباراة لأستون فيلا منذ سنوات، حيث لم يصل نادي ميدلاندز إلى هذه المرحلة من مسابقة النخبة في أوروبا منذ موسم 1982-83.ولم يلتق الفريق الذي توّج قبل أيام بطلاً للدوري الفرنسي مُطلقاً مع ضيفه الانجليزي في دوري أبطال أوروبا، والأخير يُقدّم موسماً استثنائياً، حيث يحتل المرتبة السابعة في الدوري برصيد 51 نقطة، على بُعد ست نقاط عن نوتنغهام فوريست الثالث، ويقاتل لأجل بطاقة التأهل الى أوروبا.