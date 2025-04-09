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فيديو - اشتباكات عنيفة بين مشجعي أستون فيلا وسان جيرمان

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فيديو - اشتباكات عنيفة بين مشجعي أستون فيلا وسان جيرمان
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كرة القدم

2025-04-09 | 01:43
فيديو - اشتباكات عنيفة بين مشجعي أستون فيلا وسان جيرمان

ظهرت لقطات صادمة لمشجعي أستون فيلا وباريس سان جيرمان

ظهرت لقطات صادمة لمشجعي أستون فيلا وباريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية باريس قبل مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وحصلت الصدامات بين الجمهورين، قبل 24 ساعة فقط من أكبر مباراة لأستون فيلا منذ سنوات، حيث لم يصل نادي ميدلاندز إلى هذه المرحلة من مسابقة النخبة في أوروبا منذ موسم 1982-83.
ولم يلتق الفريق الذي توّج قبل أيام بطلاً للدوري الفرنسي مُطلقاً مع ضيفه الانجليزي في دوري أبطال أوروبا، والأخير يُقدّم موسماً استثنائياً، حيث يحتل المرتبة السابعة في الدوري برصيد 51 نقطة، على بُعد ست نقاط عن نوتنغهام فوريست الثالث، ويقاتل لأجل بطاقة التأهل الى أوروبا.



فيديو - اشتباكات عنيفة بين مشجعي أستون فيلا وسان جيرمان

رياضة

كرة القدم

أستون فيلا

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

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