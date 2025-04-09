إيميليانو مارتينيز يواصل استفزاز الجماهير الفرنسية

واصل مسلسل استفزازاته للجماهير الفرنسية

واصل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، مسلسل استفزازاته للجماهير الفرنسية، الذي بدأ مع فوز منتخب بلاده بكأس العالم في قطر على حساب "الديوك".

فمع زيارة فريقه أستون فيلا إلى العاصمة الفرنسية لمواجهة باريس سان جيرمان، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قام باعتمار قبعة تحمل ديكاً فرنسياً وصورة الكؤوس الأربعة الأخيرة التي فازت بها الأرجنتين مؤخرا، وهي كأس العالم وكوبا أميركا مرتين، وكأس فايناليسما.

وكان الحارس الأرجنتيني تصدر عناوين الصحف في الموسم الماضي بعد فوز أستون فيلا على ليل في الدوري الأوروبي، حين تصدى لاثنتين من ركلات الترجيح.







