بعد الهزيمة المُذلّة .. فيديو من ريال مدريد يتحدّى أرسنال

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مترجم — قناة ريال مدريد تعلن التحدي لـ الاياب |



90 دقيقة على أرضنا .. بين جماهيرنا .. للعودة إلى الحياة !



" إذا كان هناك فريق في العالم قادر على قلب هذا الوضع، فهو نحن ".



التحضير للريمونتادا قد بدأ ..



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pic.twitter.com/trLOogTrFo — عمرو (@bt3) April 9, 2025

بعد السقوط المدوّي لريال مدريد خارج أرضه أمام أرسنال (0-3) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رفع النادي الإسباني راية التحدي أمام ضيفه الانجليزي الثقيل، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في إياب ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل.ومع التركيز على عبارة خوانيتو، أسطورة "الميرينغي"، التي قالها في موقف مشابه في ثمانينيات القرن الماضي (90 دقيقة في البرنابيو مدة طويلة)، يأمل ريال مدريد بتحقيق رباعية نظيفة، أو أقلّه ثلاثية وجرّ المباراة لأشوط إضافية.فقد نشرت قناة ريال مدريد فيديو أظهرت فيه تمسك "الفريق الملكي" بالتأهل، على الرغم من صعوبة المهمة، وتضمن تصريحات للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، واللاعبين لوكاس فاسكيز وراؤول أسينسيو وتيبو كورتوا، حول الإصرار على قلب النتيجة في الإياب.