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منتخب البرازيل يقترب من التعاقد مع مدرب جديد

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منتخب البرازيل يقترب من التعاقد مع مدرب جديد
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كرة القدم

2025-04-10 | 01:54
منتخب البرازيل يقترب من التعاقد مع مدرب جديد

البرازيل تقترب من تعيين خليفة لدوريفال جونيور

ذكرت تقارير صحفية أن البرازيل تقترب من تعيين خليفة لدوريفال جونيور وسط صلات مع مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي.
وتمت إقالة دوريفال جونيور أواخر الشهر الماضي بعد خسارة البرازيل القاسية أمام الأرجنتين، وزعمت تقارير أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تواصل مع أنشيلوتي.
لكن، تقارير أخرى أكدت أنّ السيليساو لن ينتظر أنشيلوتي، ويسعى للتعاقد مع مدرب الهلال خورخي جيسوس، الذي ينتهي عقده مع الفريق السعودي بنهاية حزيران - يونيو.
وذكرت التقارير انّ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مستعد لدفع نحو 2.5 مليون يورو ليتولّى جيسوس مسؤولية تدريب المنتخب في آيار - مايو المقبل، ويقال إنّ المدرب سيحصل على عرض حتى نهاية كأس العالم 2026.
وأمضى المدرب البرتغالي معظم مسيرته في بلده الأم، حيث قاد بنفيكا مرتين وسبورتنج لشبونة مرة واحدة، كما قضى فترة ناجحة مع فلامنجو البرازيلي بين عامي 2019-2020، وتولى تدريب الهلال منذ 2023، وهي الفترة الثانية له مع الفريق السعودي.


منتخب البرازيل يقترب من التعاقد مع مدرب جديد

رياضة

كرة القدم

دوريفال جونيور

ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي

خورخي جيسوس

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