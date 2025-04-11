كريستيانو رونالدو يقوم بخطوة صادمة في مسيرته المهنية

خطوة مهنية صادمة ستجعله يبدأ فصلا جديدا بعيدا عن الملاعب

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن خطوة مهنية صادمة ستجعله يبدأ فصلا جديدا بعيدا عن الملاعب.

ومن المتوقع أن يبدأ رونالدو، الذي يلعب حالياً في النصر السعودي، مشروعاً جديداً مع اقتراب اعتزاله، حيث يدخل في شراكة مع المخرج ماثيو فون، منتج فيلم Lock, Stock and Two Smoking Barrels ومخرج أفلام العصابات مثل Snatch وLayer Cake.

وسيشهد التعاون بين رونالدو وفون إطلاق علامة تجاريّة باسم UR MARV، وهو استوديو أفلام مستقل سيركز على ”تبني التكنولوجيا المبتكرة مع إيماءة إلى التقاليد“.

وجاء في بيان نُشر على الحساب الرسمي لرونالدو على منصة إكس ”كريستيانو رونالدو يحب الأفلام، وماثيو فون يحب الرياضة، وكلاهما يحبان القصة الجيدة، لقد كان كلاهما بطلين مبدعين في لعبتهما، وسيجمعان الآن بين عالم الرياضة ورواية القصص من خلال إطلاق UR MARV، وهو استوديو أفلام مستقل مشترك يتبنى التكنولوجيا المبتكرة، مع إيماءة إلى التقاليد“.

وأضاف رونالدو "هذا فصل مثير بالنسبة لي، حيث أتطلع إلى مشاريع جديدة في مجال الأعمال"، فيما ذكر فوغان "لقد ابتكر كريستيانو قصصاً على أرض الملعب لم يكن بإمكاني كتابتها أبداً، وأتطلع إلى إنتاج أفلام ملهمة معه، إنه بطل خارق في الحياة الواقعية".

ليس هذا هو المشروع الأول الذي يخوضه رونالدو خارج عالم كرة القدم، فهو أيضاً صاحب سلسلة فنادق خاصة به إلى جانب علامة تجارية للملابس واخرى للعطور.





