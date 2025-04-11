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بيدري المدهش .. الإحصائيات تؤكد أنّه الأفضل

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بيدري المدهش .. الإحصائيات تؤكد أنّه الأفضل
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كرة القدم

2025-04-11 | 01:08
بيدري المدهش .. الإحصائيات تؤكد أنّه الأفضل

أظهر برشلونة مرة أخرى براعته الهجومية

أظهر برشلونة مرة أخرى براعته الهجومية، وذلك في الفوز الكبير (4-0) على بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كان رافاينها ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي من بين العناوين الرئيسية، لكن مرة أخرى أظهر بيدري مدى براعته.
وأبرزت كادينا كوب أن بيدري هو اللاعب الذي يستعيد الكرة أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإسباني، ولديه عدد أكبر من "استرداد الكرة" في الدوريات الخمس الكبرى، بما في ذلك إحصائيات دوري أبطال أوروبا.
ويقطع بيدري 11.5 كم في المتوسط في المباراة الواحدة، وهو أحد أعلى المعدلات في أوروبا، كما يقطع نحو 6 كم أكثر من أي من زملائه في الفريق، وأقربهم جول كوندي.
كان هذا الجانب الدفاعي من أدائه، أحد الحجج التي تدعم بيدري، كواحد من أكثر لاعبي الوسط اكتمالاً في العالم حالياً، وتشير إحصائيات FBRef إلى أنّ بيدري يحتل المركز الثامن في الدوري الإسباني في الكرات الثابتة.
أما مع الكرة، فهو أكثر إثارة للإعجاب، حيث أن لديه ثاني أكثر تمريرات ناجحة في نصف ملعب الخصم في أوروبا، ويبرز أكثر في إسبانيا، فهو الأفضل في التمريرات إلى الأمام (الثالث في الدوريات الخمس الأولى في أوروبا)، والأفضل في التمريرات داخل الثلث الأخير (السادس في أوروبا)، والثالث في التمريرات العرضية (التاسع في أوروبا)، والثالث في التمريرات داخل منطقة الجزاء، والرابع في التمريرات الرئيسية، والرابع في التمريرات التي تصنع التسديدات، والسادس في التمريرات الحاسمة المتوقعة في كل مباراة، والسابع في التمريرات التقدمية في المسافة.
لم يغب بيدري سوى عن مباراة واحدة فقط هذا الموسم، وهي علامة ليس فقط على تحسن لياقته البدنية، ولكن أيضاً على أهميته لفريق المدرب هانسي فليك.
وفي مقابلة أجريت معه مؤخراً، أوضح اللاعب أنه قام بتغيير برنامجه اللياقي، ولم يعد يرفع أي أوزان كجزء من برنامجه، وقد أشار إليه فليك في عدة مناسبات على أنه الأفضل في العالم في مركزه، وسمع اسمه مؤخراً يتردد في ملعب المتروبوليتانو أمام أتلتيكو مدريد.



بيدري المدهش .. الإحصائيات تؤكد أنّه الأفضل

رياضة

كرة القدم

برشلونة

بوروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

بيدري

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